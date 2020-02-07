Украинские банки в 2019 году закрыли 500 отделений
Пятница, 7 февраля 2020, 09:00
Украинские банки в 2019 году сократили количество структурных подразделений на 6% или на 507 отделений – до 8 тысяч.
Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.
По данным НБУ, Ощадбанк закрыл 303 отделения, Приватбанк - 93, Проминвестбанк – 55.
По состоянию на 1 января 2020 года Ощадбанк остается лидером по количеству подразделений – 2,327 тысячи, Приватбанк занимает второе место – 1,928 тысячи отделений.
Крупные сети подразделений также имеют Райффайзен банк Аваль (496) и Укрсиббанк (284).
В 2019 году наибольшее увеличение сети подразделений показал ПУМБ, открывший 28 отделений.
Экономическая правда
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