Продажи электромобилей выросли на треть – ассоциация

В января 2020 года украинцы купили 487 легковых электромобилей - это на треть больше, чем годом ранее.

Об этом сообщает Ассоциация автопроизводителей Украины "Укравтопром".

"Но такой рост был обеспечен за счет увеличения регистраций автомобилей, бывших в эксплуатации (+ 37%), в то время как спрос на новые электромобили немного снизился (-5%)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что доля новых авто на январском рынке легковых электромобилей составляла 6% против 8% в 2019 году.

"Лидером на рынке электрокаров продолжает оставаться Nissan Leaf. В январе 216 "лифов" получили украинские номера", - подчеркнули в Ассоциации.

В топ-5 сразу 3 модели Tesla: Model S - 58 шт., Model 3 - 41 шт. и Model X - 34 шт.

На пятом месте - Chevrolet Bolt (32 авто).

Напомним:

За 10 месяцев 2019 года украинцы купили и поставили на учет 6247 электромобилей, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года спрос на легковые электромобили вырос на 47%.