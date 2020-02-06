Blablacar будет продавать билеты на автобусы

Украинская платформа карпулингового сервиса BlaBlaCar запустила функцию покупки билетов на автобусы, которую обеспечит автобусный перевозчик Busfor.

Об этом сообщает пресс-служба BlaBlaCar, передает Интерфакс-Украина.

Как отмечается, на тестовом этапе автобусные поездки появятся у небольшого количества пользователей платформы, а затем будут доступны для всех пользователей.

Пассажиры смогут прямо на BlaBlaCar покупать билеты на автобус у тысячи регулярных перевозчиков по всей Украине благодаря технологиям Busfor.

"Покупая автобусные билеты онлайн, пользователи BlaBlaCar получат дополнительные преимущества.

Например, смогут заранее выбирать посадочные места в автобусе онлайн и покупать билеты. Больше не нужно лишний раз приезжать в кассу автовокзала.

Надежность покупке билета обеспечивается за счет прямого подключения BlaBlaCar к системе продаж автобусных билетов Busfor", - говорится в пресс-релизе.

При этом, как отмечают в "BlaBlaCar Украина", для классических поездок с попутчиками все остается по-прежнему.

Ожидается, что интеграция транспортных решений (карпулинга и автобусов) привлечет на платформу больше пользователей.

"Автобусные перевозки - один из самых доступных и гибких видов транспорта в Украине.

Однако отрасль и ее основные игроки - перевозчики и автобусные станции - требуют увеличения пассажиропотока, прежде всего за счет привлечения молодой и активной аудитории.

Доступ к многомиллионной активной клиентской базы BlaBlaCar, которая часто путешествует , смог бы стимулировать еще более динамичное развитие онлайн-продаж автобусных билетов", - заявляет гендиректор Busfor в Украине Александр Павлович.

Напоминаем:

BlaBlaCar и Busfor объявили об объединении усилий для развития единого маркетплейса для автодорожных поездок в сентябре 2019-го года. Завершение сделки состоялось в конце ноября 2019-го года после ее одобрения государственными регуляторами.

BlaBlaCar - крупнейший в мире карпулинговий сервис: сайт и мобильное приложение. Компания была основана в 2006 году во Франции. Сейчас сообщество ее попутчиков превышает 87 млн человек в 22 странах. Более 25 млн человек совершает поездки с помощью сервиса ежеквартально. Инвестиционная оценка компании - $ 1,6 млрд.

Busfor - технологическая платформа для рынка автобусных перевозок, является лидером в области продажи онлайн-билетов на автобусы в Украине и странах Центральной и Восточной Европы.