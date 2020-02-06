Третьякова рассказала о том, как профсоюзы зарабатывают на госимуществе

После того, как профсоюзам передали две тысячи объектов, они отчуждали это имущество, хотя не имели права этого делать, а доход шел не в государственный бюджет и не в Фонд госимущества, а в пользу профсоюзов.

Об этом в интервью ЭП сказала глава парламентского комитета по вопросам соцполитики Галина Третьякова.

По ее словам, у профсоюзов "есть мотивы использовать в свою пользу то, что принадлежит другим".

"Имущество должно вернуться в собственность государства. В свое время профсоюзам было передано две тысячи объектов. Что произошло потом? Не имея права отчуждать это имущество, они его отчуждали. При этом доход шел не в государственный бюджет и не в Фонд госимущества, а в пользу профсоюзов.

Еще одна проблема - является ли Федерация профсоюзов Украины правопреемницей советских профсоюзов. Судебные процессы на эту тему могут быть длинными", - подчеркнула она.

На вопрос, как профсоюзы зарабатывали на этом имуществе, Третьякова ответила:

"В аренду также (сдавали - ред.). Смотрите: санатории, гостиницы, различные комплексы для отдыха часто финансируются за счет средств Фонда социального страхования. Профсоюзы благословляют оплату на так называемое санаторно-курортное лечение отдельный слой населения. Эти выплаты идут на закупку путевок.

Выплаты - это 22% единого социального взноса, который мы с вами платим и который распределяется между государственными фондами. Выплаты - это 24 млрд грн в 2019 году, а в 2020 году, возможно, будет 27 млрд грн.

29 января правительство утвердило бюджет фонда с доходами и расходами на уровне 29,2 млрд грн. Это огромные деньги! Задержка с принятием бюджета возникла из-за борьбы за руководителя фонда социального страхования". (Фонд возглавила экс-глава Всеукраинского профсоюза "Родная земля" Елена Дума. - ЭП.)

"ФПУ создала два акционерных общества. Каждое из них имеет своих руководителей, своих региональных представителей. Все это имущество находится в их распоряжении. Государство с этого имущества не получает дохода", - добавила она.

В ответ на вопрос, есть ли у нее доказательства незаконного отчуждения, глава комитета ВР заявила, что "видит это по публичным реестрам".

"В собственности профсоюзов было 2 тыс объектов, сейчас - около 300. Куда исчезли 1700?

По оценкам людей, которые работают в профсоюзах, имущество, которое им передали в прошлом, стоило более 4 млрд долл. Сейчас его никто не оценивал, но там миллионные состояния. Вообще не понятно, почему этим имуществом, которое принадлежит всем гражданам Украины, пользуются два акционерных общества и ФПУ ", - подчеркнула она.

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Экономическая правда