Рынок земли: Законопроект примут за ночь или, возможно, две – Милованов

Верховная Рада примет закон об обороте сельхозземель днем ​​или ночью, или для этого понадобится две ночи.

Об этом заявил министр экономики Тимофей Милованов, передает AgroPortal.

"Самое главное заключается в ограничении концентрации в одних руках, которая уменьшена в 20 раз по сравнению с первым вариантом законопроекта. Также важным изменением является запрет покупать землю иностранцам", - сказал министр.

"Несмотря на противостояние, которое мы видим сегодня, надеюсь, что после принятия законопроекта об обращении земли мы будем конструктивно работать со всеми фракциями и политическими силами", - добавил Милованов.

Напомним:

Верховная Рада начала рассматривать законопроект о продаже земель сельскохозяйственного назначения во втором чтении.

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Советник премьер-министра по экономическим вопросам Алексей Мушак утверждал, что рассмотрение законопроекту о рынке земли в Верховной Раде может занять от 3:00 до 2 месяцев, в зависимости от процедуры.

В начале сентября 2019 года президент Владимир Зеленский поручил правительству подготовить, а парламенту принять до 1 декабря законопроект о рынке земельсельскохозяйственного назначения с отменой моратория на продажу земли.

Сентябрьский опрос Киевского международного института социологии показал, что 52% украинцев не одобряютидею отменить мораторий на землю. Поддерживают решение Зеленского лишь 35% опрошенных, а 64% респондентов – за референдум по этому вопросу.

Согласно ноябрьскому опросу "Центра Разумкова", 77,6% украинцев приняли бы участие в референдуме об отмене моратория на куплю-продажу земли сельскохозяйственного назначения, если бы он проходил в ближайшее воскресенье. 68,3% из них проголосовали бы за продление моратория.

Фракции "Батькивщины", "Оппозиционной платформы – За жизнь", "Европейской солидарности" и депутатская группа "За будущее" выступают против продажи земель сельскохозяйственного назначения.