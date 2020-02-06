"Укрпочта" установила в отделениях терминалы для снятия налички

Более 3 тысяч автоматизированных отделений "Укрпочты" оборудовали терминалами для снятия наличных без комиссии.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что терминалами оборудованы отделения в областных центрах и населенных пунктах с более 2 тысяч жителей, где сокращаются банковские отделения и банкоматы.

"Укрпочта", как крупнейшая сеть автоматизированных отделений, стремится предоставлять популярные среди клиентов услуги. Несмотря на тренд диджитализации, мы видим запрос на снятие наличных.

Поэтому после успешного пилота услуги на Львовщине, сейчас ее тиражируем по всей стране и клиенты могут снять наличные без комиссии в "Укрпочте", - заявила директор департамента финансового бизнеса "Укрпочты" Юлия Мороз.

Пользователи услуги могут получить сумму от 50 грн до 10 000 грн за одну операцию.

При этом, комиссия за снятие наличных в автоматизированных почтовых отделениях отсутствует, однако возможна комиссия банка, выпустившего карту.

Перечень почтовых отделений, где можно снять наличные - по ссылке.

Экономическая правда