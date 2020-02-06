Европейский инвестбанк может выделить 300 миллионов евро "Борисполю"
Четверг, 6 февраля 2020, 13:50
Европейский инвестиционный банк может выделить 300 миллионов евро на реализацию инвестплана аэропорту "Борисполь".
Об этом заявили в банке, передает "Интерфакс-Украина".
Отмечается, что средства могут направить на совершенствование инфраструктуры аэропорта и расширение его мощностей. В частности, могут провести реконструкцию взлетно-посадочной полосы, расширение и модернизацию системы обработки багажа и расширение терминала D.
При этом, общая стоимость проектов в рамках инвестплана аэропорта должна составлять около 699 млн евро.
Ранее Европейский инвестиционный банк выделил 400 миллионов евро на программы кредитования фермеров.
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