Европейский инвестбанк может выделить 300 миллионов евро "Борисполю"

Европейский инвестиционный банк может выделить 300 миллионов евро на реализацию инвестплана аэропорту "Борисполь".

Об этом заявили в банке, передает "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что средства могут направить на совершенствование инфраструктуры аэропорта и расширение его мощностей. В частности, могут провести реконструкцию взлетно-посадочной полосы, расширение и модернизацию системы обработки багажа и расширение терминала D.

При этом, общая стоимость проектов в рамках инвестплана аэропорта должна составлять около 699 млн евро.

Ранее Европейский инвестиционный банк выделил 400 миллионов евро на программы кредитования фермеров.