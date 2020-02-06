На начало года задолженность по субсидиям есть в 19 областях — Счетная палата

К началу 2020-го года задолженность по выплате льгот и субсидий населению на оплату коммунальных услуг была в 19 областях Украины, есть риск, что она не будет погашена этого года.

Об этом завил глава Счетной палаты Валерий Пацкан, комментируя выполнение Государственного бюджета за 2019-й год, передает пресс-служба ведомства.

По его словам, наибольшая задолженность на Львовщине - 7,2 млн грн, в Днепропетровской области - 4,9 млн грн, Киевской области - 0,6 млн грн, Запорожской области - 0,5 млн гривень.

"Это свидетельствует об одном - фактическая потребность в таких расходах за счет субвенции не обеспечена. Всего в 19 областях состоянию на 1 января 2020-го года по предоставленным льготам и жилищными субсидиями была кредиторская задолженность в сумме 14,6 млн гривень.

Кому-то такая сумма в масштабах всей страны будет казаться не значительной. Но есть опасность, что эта задолженность не будет погашена", - сказал Пацкан.

Глава Счетной палаты пояснил, что риски непогашения задолженности по предоставленным льготам и жилищными субсидиями в текущем году обусловлены тем, что в законе о государственном бюджете на 2020 год предоставление этой субвенции местным бюджетам не предусмотрено.

Пацкан заметил, что в 2019 году на выполнение фактических обязательств местных бюджетов по предоставлению льгот и жилищных субсидий населению на оплату жилищно-коммунальных услуг из государственного бюджета предоставлена субвенция в сумме 21,6 млрд грн, или 99,9% плана на год.

Напомним:

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Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук от имени руководства фракции извинилась за слова депутата.

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко сообщил, что во фракции обсуждают дальнейшую судьбу и наказание для нардепа Евгения Брагаря.

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