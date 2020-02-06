Киев планирует купить 70 автобусов

До конца этого года столичные власти планируют приобрести около 70 экологических автобусов.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, сообщает пресс-служба КГГА.

"Главная причина загрязнения воздуха в Киеве - большое количество автомобилей. Поэтому, наряду с улучшением ситуации с трафиком, мы закупаем для города "зеленый" - экологический - общественный транспорт. Речь идет о приобретении для Киева современных экологических автобусов. На первом этапе - до конца этого года - около 70 единиц по программе Зеленые города в рамках сотрудничества с ЕИБ и ЕБРР", - отметил мэр Киева.

Так, по словам Кличко, постепенное увеличение количества экотранспорта в Киеве будет способствовать улучшению экологической ситуации в городе.

Кличко отметил, что в столице есть проблема с перегрузкой автотранспортом.

"Сегодня в городе около 1,1-1,2 млн авто и примерно 200-300 тысяч автомобилей приезжает ежедневно из области. Люди едут в столицу на работу, по делам. К тому же через Киев едет транзитный транспорт. Согласно данным экспертов, до 40% транспорта в столице - это транзитный. При том, что рассчитаны улицы, дороги, мосты, большинство из которых строили несколько десятков лет назад, примерно на 900 тысяч автомобилей", - добавил мэр.

Он отметил, что только за последние три года трафик в городе вырос на 30 процентов.

Отметим, что из сообщения пресс-службы КГГА непонятно, о каких именно автобусах идет речь – электробусах, гибридных, биодизельных или других.

Экономическая правда