В КГГА рассказали, сколько стоит заменить тысячу километров тепловых сетей

В Киеве первоочередной замены требуют около тысячи километров устаревших тепловых сетей, стоимость проекта составляет около 4 миллиардов гривень.

Об этом сообщил директор департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры Дмитрий Науменко во время расширенного заседания коллегии КГГА, сообщает Укринформ.

"Первоочередной замены требуют около тысячи километров устаревших тепловых сетей. Потребность в средствах для этого составляет около 4 миллиардов гривен.

Понятно, что за один год или за два такое количество работ невозможно выполнить физически, поэтому предприятием разработан и предоставлен график по постепенной замене этой тысячи километров в период до 2025 года. Потребность в средствах - около 800 миллионов гривень ежегодно ", - сказал Науменко.

По его словам, в 2020 году запланировано провести замену 150 километров тепловых сетей.

"Обязательное восстановление благоустройства, а также восстановление работы тепловых счетчиков. Потребность в средствах на эти цели составляет 720 млн грн. К сожалению, сегодня в городском бюджете предусмотрено только 311 млн грн, но департаментом уже подготовлены соответствующие бюджетные запросы, а также проект решения об увеличении уставного капитала предприятия ", - отметил он.