Химпредприятия призвали Зеленского и Кабмин ограничить импорт удобрений

Представители украинских химических предприятий на встрече с руководителями Офиса президента заявили, что импорт удобрений отрицательно влияет на их деятельность и призвали провести соответствующие расследования.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Участники встречи подчеркнули важность специальных расследований относительно импорта минеральных удобрений в Украине независимо от страны производства, которые сейчас проводит Межведомственная комиссия по международной торговле", - говорится в сообщении.

Отмечается, что химпром составляет 8-9% ВВП Украины, но в последнее время отрасль переживает кризис. Причинами кризиса называют жесткую конкуренцию с импортерами удобрений.

Экономическая правда