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Химпредприятия призвали Зеленского и Кабмин ограничить импорт удобрений

Среда, 5 февраля 2020, 17:05
 

Представители украинских химических предприятий на встрече с руководителями Офиса президента заявили, что импорт удобрений отрицательно влияет на их деятельность и призвали провести соответствующие расследования.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Участники встречи подчеркнули важность специальных расследований относительно импорта минеральных удобрений в Украине независимо от страны производства, которые сейчас проводит Межведомственная комиссия по международной торговле", - говорится в сообщении.

Отмечается, что химпром составляет 8-9% ВВП Украины, но в последнее время отрасль переживает кризис. Причинами кризиса называют жесткую конкуренцию с импортерами удобрений.

Экономическая правда

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химпром Зеленский

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