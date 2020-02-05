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В прошлом году поездами УЗ путешествовали более 8 тысяч автомобилей

Среда, 5 февраля 2020, 16:47
 

Владельцы автомобилей в 2019 году более 8 тысяч раз воспользовались услугами "Укрзализныци" для перевозки их в специальных вагонах.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Отмечается, что вагоны-автомобилевозы включены в поезда на самых популярных направлениях.

Самыми популярными направлениями являются Днепр - Львов (1255 автомобилей), Львов - Днепр (1201 единиц) и Киев - Днепр (1027 единиц).

Реже услугой пользуются на направлениях Львов - Одесса и Харьков - Одесса.

"Автомобилевозы включены в состав восьми поездов. Преимуществами пользования автомобилевозом является возможность быстро и безопасно добраться до места назначения, путешествуя в комфортных условиях и сохраняя ресурс автомобиля.

Также перевозки автопоездом - забота об окружающей среде, ведь значительно уменьшается выброс диоксида углерода в воздух", - заявили в "Укрзализныце".

Экономическая правда

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Укрзализныця

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