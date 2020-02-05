Рада поддержала законопроект об инвентаризации лесов
Верховная Рада 4 февраля приняла законопроект №2379, который дает законодательные возможности начать национальную инвентаризацию лесов.
Об этом сообщает пресс-служба Минэкоэнерго.
Отмечается, что среди осоновних задач национальной инвентаризации лесов:
- сбор и обобщение информации о состоянии и динамике лесов и лесных ресурсов с использованием статистических методов;
- обеспечение органов государственной власти оперативной информации о состоянии лесов и лесных ресурсов;
- предоставление данных и материалов в государственный лесной кадастр, государственную систему мониторинга окружающей среды и для нужд международной отчетности Украины о лесах.
В ведомстве ожидают, что благодаря проведению инвентаризации лесов будет получена достоверная оценка общих запасов лесных насаждений.
Среди следующих шагов:
- разработка порядка организации и проведения Национальной инвентаризации лесов Украины;
- разработка Инструкции по проведению Национальной инвентаризации лесов Украины.
"Благодаря проведению Национальной инвентаризации лесов будет получена достоверная оценка общих запасов насаждений и определены показатели текущего их прироста, необходимые для оценки уровня интенсивности лесопользования", - заявил министр Алексей Оржель.
Экономическая правда
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