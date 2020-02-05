Рада поддержала законопроект об инвентаризации лесов

Верховная Рада 4 февраля приняла законопроект №2379, который дает законодательные возможности начать национальную инвентаризацию лесов.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкоэнерго.

Отмечается, что среди осоновних задач национальной инвентаризации лесов:

сбор и обобщение информации о состоянии и динамике лесов и лесных ресурсов с использованием статистических методов;

обеспечение органов государственной власти оперативной информации о состоянии лесов и лесных ресурсов;

предоставление данных и материалов в государственный лесной кадастр, государственную систему мониторинга окружающей среды и для нужд международной отчетности Украины о лесах.

В ведомстве ожидают, что благодаря проведению инвентаризации лесов будет получена достоверная оценка общих запасов лесных насаждений.

Среди следующих шагов:

разработка порядка организации и проведения Национальной инвентаризации лесов Украины;

разработка Инструкции по проведению Национальной инвентаризации лесов Украины.

"Благодаря проведению Национальной инвентаризации лесов будет получена достоверная оценка общих запасов насаждений и определены показатели текущего их прироста, необходимые для оценки уровня интенсивности лесопользования", - заявил министр Алексей Оржель.

Экономическая правда