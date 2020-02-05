Все разделы
Укр / Рус

Рада поддержала законопроект об инвентаризации лесов

Среда, 5 февраля 2020, 15:28
 

Верховная Рада 4 февраля приняла законопроект №2379, который дает законодательные возможности начать национальную инвентаризацию лесов.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкоэнерго.

Отмечается, что среди осоновних задач национальной инвентаризации лесов:

  • сбор и обобщение информации о состоянии и динамике лесов и лесных ресурсов с использованием статистических методов;
  • обеспечение органов государственной власти оперативной информации о состоянии лесов и лесных ресурсов;
  • предоставление данных и материалов в государственный лесной кадастр, государственную систему мониторинга окружающей среды и для нужд международной отчетности Украины о лесах.

В ведомстве ожидают, что благодаря проведению инвентаризации лесов будет получена достоверная оценка общих запасов лесных насаждений.

Среди следующих шагов:

  • разработка порядка организации и проведения Национальной инвентаризации лесов Украины;
  • разработка Инструкции по проведению Национальной инвентаризации лесов Украины.

"Благодаря проведению Национальной инвентаризации лесов будет получена достоверная оценка общих запасов насаждений и определены показатели текущего их прироста, необходимые для оценки уровня интенсивности лесопользования", - заявил министр Алексей Оржель.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

лес Минэнерго

powered by lun.ua
Материалы по теме
Необработанную древесину начали продавать через Prozorro.Продажи 4 февраля 2020, 12:04
Оржель: Украина выйдет из отопительного сезона с избыточными запасами газа 29 января 2020, 14:27
Минэкоэнерго создает госпредприятие "Укруголь" 20 января 2020, 10:17
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!