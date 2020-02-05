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На рекламе в Instagram Facebook за год заработал 20 миллиардов долларов — СМИ

Среда, 5 февраля 2020, 13:55
 

Приложение Instagram в 2019 году принесло компании Facebook Inc. 20 миллиардов долларов доходов от рекламы.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Подчеркивается, что прибыль от Instagram составила более четверти общей прибыли компании за 2019 год.

Отмечается, что в Faceook отказались от комментариев.

"Facebook не прописывает прибыль от Instagram отдельной строкой в ​​своих отчетах о доходах", - говорится в сообщении.

Facebook купил Instagram в 2012 году за 715 миллионов долларов. Сейчас Instagram используют более 1 миллиарда пользователей.

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