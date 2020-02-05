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В Киеве стартовал "пилот" по запуску "умной" системы парковки

Среда, 5 февраля 2020, 12:59
 

Департаменты транспортной инфраструктуры и информационно-коммуникационных технологий КГГА подписали меморандум с израильской компанией LAMED о старте пилотного проекта по внедрению автоматизированной системы организации парковочного пространства в Киеве.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Отмечается, что LAMED - представитель американской компании MPS в Восточной Европе.

"MPS и Lamed предложили автоматизированную систему парковки с функционалом системы безопасного города", - говорится в сообщении.

Система, в частности, рекомендует локации парковки, получает плату за парковку, сообщает о нарушениях, минимизирует случаи нарушения парковки и 24/7 контролирует парковочное пространство.

Подчеркивается, что проведение исследования для внедрения и настройки системы по проекту израильской компании будет бесплатным для Киева.

"Это очень важное событие для города, так как модель и концепция сотрудничества полностью инвестиционная со стороны международных партнеров.

Партнеры будут устанавливать всю систему полностью за свой счет. Модель будет заключаться в том, что компания и КГГА БУДУТ делить прибыль от работы данной системы. Со стороны города ноль инвестиций, только прибыль", - заявил советник мэра Киева Максим Бахматов.

Пилотный проект стартует в районе Бессарабского рынка и продлится 60 дней.

По итогам сделают финальный отчет и дальнейшую карту установления и внедрения системы во всем центре Киева (на первом этапе).

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Экономическая правда

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