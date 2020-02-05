Застройка Протасова Яра: прокуратура обжаловала решение об изменении высотности

Прокуатура города Киева обжаловала решение Окружного админсуда Киева, которым в условия и ограничения застройки земельного участка на территории Протасова Яра внесли изменения по предельно допустимой высоте объекта строительства с 73,5 метров до 100.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Отмечается, что решение суда об изменении предельно допустимой высоты объекта строительства приняли по иску строительной компании, которая планирует построить на земельном участке по ул. Николая Амосова в Соломенском районе города Киева жилищно-офисный торговый комплекс с гостиницей и паркингом.

"Окружной административный суд города Киева удовлетворил иск застройщика и обязал Департамент градостроительства и архитектуры КГГА внести изменения в указанные градостроительные условия и ограничения по предельно допустимой высоте объекта строительства с 73,5 метров до 100", - говорится в сообщении.

Прокуратура Киева, не соглашаясь с этим решением, обжаловала его, подав апелляционную жалобу в Шестого апелляционного админсуда.

Напомним:

В сенябре 2019 года Окружной административный суд Киева признал противоправными и отменил предписания Государственной архитектурно-строительной инспекции, которые останавливали строительство жилищно-офисно-торгового комплекса в столичном Протасовом Яру.

Окружной админсуд Киева уже отменял предписания по просьбе застройщиков. Однако 14 августа община Протасова Яра выиграла суд и выборола запрет на строительство.

2 мая на улице Протасов Яр в Киеве состоялся стихийный митинг против застройки. В тот день представители застройщика срезали несколько деревьев и начали устанавливать бетонные плиты вокруг территории будущего строительства.

18 июня в Протасовом Яру активисты повалили часть забора и перекрыли доступ к строительной технике.

КГГА неоднократно просила застройщика воздержаться от выполнения работ в Протасовом Яру.

15 июля протестующие против застройки в Протасовом яру частично перекрыли забором проезжую часть. Водителям давали листовки, в которых объясняли, что с новыми многоэтажками в Протасовом яру пробки станут значительно больше той, которую устроили участники акции.

Экономическая правда