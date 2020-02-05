Киевский ТРЦ будет отслеживать поведение покупателей через смартфоны

Киевский ТРЦ Retroville первым в Украине задействует систему Shopster, которая через Wi-Fi позволит отслеживать поведение покупателей и отправлять им рекламные сообщения на смартфон.

Об этом сообщает Ukrainian Retail Association.

Технология будет отслеживать следующие параметры:

- Время, проведенное в том или ином магазине, а также зонах ТРЦ.

- Доля "привлеченных" и "непривлеченных" посетителей. Показывает, сколько людей задерживаются на локации, а сколько - уходят раньше среднего временного показателя.

- Количество уникальных "новых" и "повторных" посетителей. Система предоставляет данные о количестве людей, которые впервые посетили локацию, и долю тех, кто вернулся через некоторое время. Показатель дает понимание эффективности маркетинговых акций: специальных предложений, скидок, печатной рекламы, внешнего и внутреннего оформления зон.

- Частота посещений. Периодичность, с которой покупатели посещают определенный магазин или локацию ТРЦ.

- Коэффициент посетителей, проходящих мимо. Отражает количество людей, которых не заинтересовала локация.Карта перемещения. Дает понимание траектории движения посетителей по ТРЦ: в какой магазин заходят сразу, а в какой - в последнюю очередь.

- Маршруты посетителей. Технология позволяет увидеть, по какому принципу посетители строят свой маршрут. Например, может оказаться, что постоянные клиенты магазина, сделав все необходимые покупки, часто заходят перекусить в одно заведение на территории ТРЦ.

- Популярность локации. Показывает, насколько та или иная зона пользуется спросом, а также прослеживает рост/падение популярности.

Сообщается, что технология также предоставляет магазинами возможность отправки рush-сообщений.

Так, проходя мимо определенного магазина или заведения, человек получит сообщение об акциях или скидках.В целом в ТРЦ будет установлено около 500 датчиков IBeacon - маленьких беспроводных устройств.