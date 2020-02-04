Китай выпустит облигации на 2 миллиарда долларов для борьбы с коронавирусом — СМИ

Банк развития Китая планирует выпустить до 14,25 миллиардов юаней (2,04 млрд долларов) однолетних специальных облигаций, чтобы собрать средства для борьбы с эпидемией коронавируса.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

При этом в самом банке информацию пока не прокомментировали.

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Напомним:

Китайские фондовые индексы на фоне вспышек коронавируса упали почти на 8% сразу после открытия торгов. Это самое сильное падение с августа 2015 года.

В Китае по состоянию на полночь понедельника (по местному времени) число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, составило 17 205 человек, смертельный исход зафиксирован в 361 случае, сообщил Госкомитет КНР по делам здравоохранения.

В декабре 2018 г. в китайском городе Ухань была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позже выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.

Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайную ситуацию в связи с распространением вируса за пределами Китая.