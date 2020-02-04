Гендиректор "СЕТАМ" заявил о намерении покинуть должность

Гендиректор госпредприятия "СЕТАМ" Виктор Вишнев намерен покинуть своюдолжность и заняться IT-проектами в государственном секторе.

Об этом он сказал во время пресс-конференции, передает "Интерфакс-Украина".

"Я намерен обратиться в Министерство юстиции о добровольном расторжении контракта со мной как с руководителем госпредприятия", - заявил Вишнев.

По его словам, решение уйти с поста руководителя "СЕТАМ" он принял еще летом, когда баллотировался в народные депутаты по избирательному округу №63 (Бердичевский, Андрушевский, Попельнянский и Ружинский районы Житомирской области).

"На сегодня есть несколько проектов в государственном секторе, которые меня интересуют. Некоторыми я уже занимаюсь. Далее посмотрим. "СЕТАМ" - IT-стартап, поэтому дальнейшие проекты будут связаны с IT", - добавил Вишнев.