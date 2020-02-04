Нацбанк упростил порядок раскрытия банковской тайны

Национальный банк в соответствии с ЗУ "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления и наказание за приобретение таких активов" упростил пордяок раскрытия банковской тайны.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Отмечается, что закон, который ВР приняла в октябре прошлого года, внес изменения и в ст. 62 закона "О банках и банковской деятельности", предусматривающие упрощение порядка раскрытия банками информации, содержащей банковскую тайну.

Согласно изменениям, отдельные госорганы могут получить по письменному запросу без решения суда доступ к информации об операциях по счетам лиц, в том числе и информацию о контрагентах, даже если их счета открыты в других банках.

В законе говорится о таких органах, как СБУ, ГБР, Нацполиция, НАБУ, АМКУ и органы прокуратуры.

Экономическая правда