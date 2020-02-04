Верховный суд отклонил иск "Укрзализныци" к банку Ахметова на миллиард

23 января Верховный Суд отказался удовлетворить кассационную жалобу "Укрзализныци" и оставил без изменений решение судов предыдущих инстанций по иску к банку ПУМБ о взыскании 1,05 миллиарда гривен.

Об этом сообщает Finbalance.

Свой иск "Укрзализныця" мотивировала тем, что во исполнение решения Хозяйственного суда г. Киева от 25.07.2016, оставленного без изменения постановлением Киевского апелляционного хозсуда от 20.09.2016, с "Укрзализныци" в пользу ПУМБ в принудительном порядке была взыскана задолженность по кредитным договорам (заключенным между ГП "Донецкая железная дорога" и ПУМБ), в сумме 571,3 млн грн.

Однако 23 ноября 2016 года Высший хозсуд частично удовлетворил кассационную жалобу "Укрзализныци", отменил решения судов низших инстанций и направил дело на новое рассмотрение в Хозсуд г. Киева.

Учитывая это, "Укрзализныця" высказывала мнение, что правовые основания, по которым с нее взыскали 571,3 млн грн, отпали, а следовательно, ПУМБ безосновательно удерживает причитающиеся истцу денежные средства.

Также "Укрзализныця" просила взыскать 3% годовых (37,5 млн грн), инфляционные потери (295,2 млн грн) и упущенную выгоду (149,8 млн грн), начисленные за период с 24.11.2016 по 31.01.2019.

Хозсуд г. Киева в своем решении от 04.07.2019 констатировал, что "на время рассмотрения данного дела правовое основание взыскания с АО "Укрзализныця" денежных средств не отпала, поскольку существует выданный во исполнение судебного решения исполнительный документ, который не признан таким, что не подлежит исполнению, а именно решения по результатам нового рассмотрения дела еще не принято".

Северный апелляционный хозсуд в постановлении от 15.10.2019 согласился с выводами суда первой инстанции, добавив, что "истец избрал неправильный способ защиты своего права и преждевременно обратился в суд с иском".

Верховный Суд в постановлении от 23.01.2020 отметил, что "на время рассмотрения данного дела правовое основание взыскания с АО "Укрзализныця" денежных средств не отпало, поскольку существует выданный во исполнение судебного решения исполнительный документ, который не признан не подлежащим исполнению, а именно решение по результатам нового рассмотрения по делу №910/11455/16 еще не принято".

"До принятия окончательного судебного решения по существу спора, полученные АО "ПУМБ" денежные средства на основании судебного решения, вступившего в законную силу, и приказа, выданного во исполнение указанного решения, не является безосновательно полученными денежными средствами, а полученные ответчикомна законных основаниях, а потому статья 1212 Гражданского кодекса к спорным правоотношениям не применима", – резюмировал суд кассационной инстанции.

Напоминаем:

1 января 2019 года тогдашний президент Петр Порошенко подписал закон, который запрещает взимать активы "Укрзализныци" из-за долгов донецкого филиала.