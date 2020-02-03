Платежный баланс Украины свели с профицитом пятый год подряд

Платежный баланс Украины в 2019 году сведен с профицитом в 6 миллиардов долларов.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка.

"В целом за 2019 год сводный платежный баланс сформировался с профицитом в 6 млрд долл. Чистое погашение задолженности перед МВФ составило 1,6 млрд долл", – говорится в сообщении.

В декабре 2019 года профицит сводного платежного баланса составил 3,3 млрд долл (в декабре 2018 года – 1,8 млрд долл).

В Нацбанке отмечают, что формирование профицита сводного баланса обусловило рост международных резервов до 25,3 млрд долларов, что обеспечивает финансирование импорта будущего периода в течение 3,9 месяца.

Напоминаем:

По результатам 2018 года профицит платежного баланса составил 2,9 млрд долларов.

В НБУ отмечали, что положительное сальдо платежного баланса наблюдается четвертый год подряд.

Экономическая правда