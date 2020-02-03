Про что водители чаще всего сообщают "Укравтодору" через приложение
Благодаря сотрудничеству с дорожно-навигационным приложением Waze, за полтора месяца "Укравтодор" получил более 54 тысяч обращений.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
10 декабря прошлого года Укравтодор вместе с дорожно-навигационным приложением Waze запустили совместный проект по обмену информацией.
Через приложение участники дорожного движения обращаются по поводу ям на дорогах, ДТП, дорожных работ, погодных условий и т.д.
А Укравтодор - собирает информацию и реагирует на запросы.
Как это работает? Система Waze с помощью бота собирает все обращения в единую базу и автоматически фильтрует спам. Вся информация подается с точными GPS-координатами, а также с фотографиями и комментариями от водителей.
Далее эти данные в режиме реального времени поступают в дорожные службы, где принимается решение о том, как реагировать на обращения.
Чаще всего водители сообщают о ямах на дорогах (45% от всех сообщений), ДТП (21%) и дорожных работах (24%).
"Принимать жалобы с помощью уже существующих систем - лишь первый шаг. В ближайших планах - внедрение единой системы мониторинга и управления дорожным движением", - подчеркнул глава Укравтодора, Александр Кубраков,
Читайте также: Новая дорожная стратегия 2020: как власть планирует "сшивать" дорогами всю страну
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua