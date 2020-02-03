Про что водители чаще всего сообщают "Укравтодору" через приложение

Благодаря сотрудничеству с дорожно-навигационным приложением Waze, за полтора месяца "Укравтодор" получил более 54 тысяч обращений.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

10 декабря прошлого года Укравтодор вместе с дорожно-навигационным приложением Waze запустили совместный проект по обмену информацией.

Через приложение участники дорожного движения обращаются по поводу ям на дорогах, ДТП, дорожных работ, погодных условий и т.д.

А Укравтодор - собирает информацию и реагирует на запросы.

Как это работает? Система Waze с помощью бота собирает все обращения в единую базу и автоматически фильтрует спам. Вся информация подается с точными GPS-координатами, а также с фотографиями и комментариями от водителей.

Далее эти данные в режиме реального времени поступают в дорожные службы, где принимается решение о том, как реагировать на обращения.

Чаще всего водители сообщают о ямах на дорогах (45% от всех сообщений), ДТП (21%) и дорожных работах (24%).

"Принимать жалобы с помощью уже существующих систем - лишь первый шаг. В ближайших планах - внедрение единой системы мониторинга и управления дорожным движением", - подчеркнул глава Укравтодора, Александр Кубраков,

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