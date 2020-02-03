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Укр / Рус

Укрнафта может увеличивать добычу, несмотря на истощение месторождений — Витренко

Понедельник, 3 февраля 2020, 15:50
 

Укрнафта имеет значительный потенциал увеличения добычи даже на истощенной ресурсной базе.

Об этом заявил исполнительный директор Нафтогаз Юрий Витренко в Facebook.

Витренко отметил, что несмотря на то, что Укрнафта чрезвычайно ограничена в возможности финансировать капитальные вложения, она увеличивает добычу нефти, конденсата и природного газа.

"Так добыча нефти и конденсата в 2019 году продолжил рост (4, 7%). А добыча газа в 2019 году вырос на еще больший процент (+ 7.5%).

И это на старой ресурсной базе, без новых лицензий", - пишет Витренко.

Витренко отметил, что на последней стратегической сессии Наблюдательный совет Укрнафты рассматривал ресурсную базу Укрнафты и перспективы увеличения добычи.

"Вывод, с которым все согласились, - Укрнафта имеет значительный потенциал увеличения добычи даже на существующей ресурсной базе. И "истощение" месторождений не является преградой, которую невозможно преодолеть.

...Главным риском является отложение решения проблемы со спорными объемами газа и налоговым долгом. В таком случае Укрнафта практически не сможет осуществлять финансирование необходимых работ по увеличению добычи", - пишет топ-менеджер Нафтогаза.

Напомним:

5 крупнейших газовых месторождений госпредприятия "Укргаздобыча" истощены более чем на 80%, госкомпания проводит разведку новых участков.

Согласно мировому соглашению "Нафтогаз" выплатит "Укрнафте" 15 миллиардов гривень за "спорный" газ, а также заплатит наперед за услуги "Укрнафты" до 14,6 миллиардов гривень - этими средствами "Укрнафта" рассчитается за налоговый долг.

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Нафтогаз Укрнафта газ

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