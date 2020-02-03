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Кабмин выделил дополнительные 500 миллионов на программы трудоустройства

Понедельник, 3 февраля 2020, 13:37
 

Кабмин утвердил дополнительные 500 миллионов гривен в бюджете Фонда соцстрахования, которые должны потратить на активные программы трудоустройства украинцев.

Об этом сообщается на сайте Минэкономики.

Отмечается, что в 2020 году через Фонд соцстрахования на программы по созданию рабочих мест правительство потратит 1,2 млрд грн.

"Увеличение расходов на активные программы содействия занятости в 2020 году будет способствовать повышению конкурентоспособности безработных на рынке труда, повышению их возможностей к трудоустройству, а также уменьшению дисбаланса между спросом и предложением рабочей силы.

Кроме того, люди получат возможность научиться и получить профессию, которая соответствует сегодняшним потребностям рынка труда в Украине", - заявила замминистра развития экономики Юлия Свириденко.

Среди программ, на которые будут выдавать деньги для борьбы с безработицей - программы поддержки начала собственного дела, профессиональной переподготовки, повышения квалификации, и финансовая поддержка работодателей в создании новых рабочих мест.

Кроме этого, с 1 марта увеличат минимальный размер государственной помощи по поддержке в случае потери работы - она составит 1800 гривен.

Экономическая правда

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безработица Кабмин

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