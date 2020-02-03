Гоструда проверит 3000 компаний: нарушителей могут оштрафовать на 140 тысяч

Госслужба по вопросам труда в течение 1-10 февраля 2020 года планирует провести проверку 3 тысяч предприятий - будут проверять правильность оформления трудовых отношений с работником, за нарушение будут налагать крупные штрафы.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Отмечается, что проверки прежде всего коснутся предпринимателей, работающих в сферах торговли и организации питания.

"Сфера торговли - одна из самых рисковых отраслей для использования незадекларированной труда. По данным Госстата, количество лиц, работающих в этой области, без оформления трудовых договоров в 2019 году составила более 700 000 человек.

Неформально занятым в формальном секторе экономики (у работодателей, которые зарегистрированы как субъекты хозяйствования) был каждый третий работник", - говорится в сообщении.

В Минэкономики отмечают, что цель проверок - борьба с теневой занятостью.

"Размер санкции за нарушение законодательства о труде (незадекларированный работник, факт подмены трудового договора гражданско-правовым / договором о стажировке, выплаты заработной платы в конверте, выплаты вознаграждения работнику без начисления/уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование и налогов, фактическое использование труда работника полный день, при оформлении его на неполный рабочий день) составляет 10 минимальных заработных плат, которая в 2020 году равна 47 230 грн", - предупреждают в Минэкономики.

В ведомстве добавляют, что за повторное нарушение в сфере найма работников штраф может составить до 30 минимальных зарплат - 141,69 тысячи гривен.

Экономическая правда