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Сколько зарабатывают дальнобойщики в ЕС - исследование

Суббота, 29 февраля 2020, 14:00
 

По данным немецкой платформы по поиску вакансий и сотрудников Birdiematch, средний немецкий водитель грузовика зарабатывает около 2614 евро в месяц.

Об этом сообщает ЦТС

Между тем, в Польше средняя зарплата водителя в конце 2019 года составляла 6300 злотых брутто в месяц ( менее 1500 евро - ЭП). Заработная плата водителей в Польше по сравнению с предыдущим годом увеличилась в среднем на 17%. Об этом сообщает исследование Польского института автомобильного транспорта (PITD).

Значительную часть зарплаты дальнобойщика составляют командировочные и другие надбавки, освобожденные от налогов. Базовый оклад составляет в среднем 2519 злотых (584 евро), а его медиана - 2064 злотых (479 евро), то есть две трети вознаграждения - это надбавки, отмечают в PITD.

Разница между зарплатами водителей на востоке Европы и доходами их коллег из Западной Европы все еще заметна. По подсчетам Французского дорожного управления, водители из Люксембурга зарабатывают почти 44 тыс евро в год, тогда как болгарские дальнобойщики получают чуть более 15 тыс евро.

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