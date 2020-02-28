Стоимость автомобильного газа снизилась на 1,5 гривни за месяц

В течение 22-28 февраля розничные цены на автогаз в Украине снизились на 0,1-1,1 гривни за литр.

Об этом сообщает НефтеРынок, ссылаясь на данные ежедневного мониторинга.

Так, за неделю сжиженный газ на АЗС подешевел на 29 коп/л, до средних в Украине 11 грн/л.

Динамика снижения цен отчетливо прослеживается в столичном регионе, на который по данным госстата в 2019 году пришлось 19,5% проливов на АЗС.

К примеру, на АЗС так называемых премиальных сетей OKKO, WOG и SOCAR снизили стоимость LPG в Киеве на 0,8-1,1 грн/л до 10,97-10,99 грн/л, на Shell – до 10,79 грн/л.

Газ на станциях операторов "БРСМ-Нафта" и motto подешевел до 10,48 грн/л и 10,59 грн/л. В сети Glusco за неделю снизил цену на 40 коп./л, до 10,35 грн/л.

В свою очередь, на АЗС Avantage 7, Mango, Ultra, а также АГПЗ других сетей в пригороде Киева стоимость LPG составляет 9,95 грн/л.

Таким образом с начала месяца автогаз в среднем подешевел на 1,4 грн/л.

Динамика розничных цен обусловлена снижением оптовой стоимости LPG в января-первой половине февраля 2020 года: средняя оптовая стоимость газа на условия самовывоза с ГНС Украины в феврале снизилась с 17 808 грн/т (9,62 грн/л) до 15 170 грн/т (8,20 грн/л), а цена газа производства ГПЗ "Укргаздобычи" снизилась с средней в январе 15 575 грн/т (8,41 грн/л), до 13 926 грн/т (7,52 грн/л).