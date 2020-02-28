Цена на нефть упала ниже 50 долларов впервые с 2018 года
Цена нефти марки Brent упала ниже 50 долларов за баррель впервые с декабря 2018 года.
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
Майские фьючерсы торговались на уровне 49,93 доллара за баррель, что на 3,5% ниже котировок на закрытие предыдущих торгов.
Котировки фьючерсов на WTI на апрель на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже днем падают на 4% - до 45,22 доллара за баррель.
Оба сорта снижаются шестые торгов подряд. Падение с начала этой недели превышает 14% и является максимальным с 2011 года.
Напоминаем:
Американские индексы показали наихудшее падение со времен финансового кризиса 2008 года.
Индекс Dow Jones Industrial Average потерял 4,42%, значение индекса широкого рынка S&P 500 уменьшилось также на 4,42%.
27 февраля - худший день для этих индексов с февраля 2018 года, а также худшая неделя с 2008 года (падение -11%).
Инвесторы продолжают с тревогой наблюдать за темпами распространения по всему миру китайского коронавируса.
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