Бизнес поддерживает введение квоты на иммиграцию для "айтишников"

Европейская Бизнес Ассоциация поддержала решение Кабинета министров ввести квоты на иммиграцию для IT-специалистов.

Об этом сообщает пресс-служба ассоциации.

"Это отличная новость, которую полностью приветствует и поддерживает IT Комитет Ассоциации.... Квота на иммиграцию IT специалистов была обсуждена и принята сторонами как один из пунктов общего Меморандума, о котором сообщалось ранее.

При этом следует отметить, что возможность пригласить иностранца на работу за пределами квоты остается и никоим образом не лимитируется" - прокомментировала менеджер IT Комитета ЕБА Ольга Куничак.

Сообщается, что квоты позволят специалистам беспрепятственно работать в Украине без ежегодных обновлений виз (по квоте проверка предусмотрена только раз в 10 лет), также нивелируется привязка к конкретному месту занятости (то есть, специалисты смогут выбирать, где работать и свободно создавать собственные продукты).

По мнению бизнес-сообщества принятия этого предложения позволит в определенной степени сбалансировать ситуацию, которая сейчас существует в области с кадрами.

"Подобные инициативы оказывают положительное влияние на имидж Украины как масштабного IT-кластера в мире, а также непосредственно на развитие индустрии", - резюмируют в ЕБА.

Напомним:

Правительство поддержало предложение Минцифры по установлению квоты на иммиграцию 5000 иностранных специалистов для трудоустройства в украинских ІТ-компаниях.

Все 5000 квот разделят среди городов Украины: Киеву - 2500, Харькову - 700, Днепру - 600, Одессе - 600 и Львову - 600.