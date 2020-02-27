Критические долги за газоснабжение имеют 16 теплопроизводителей - "Нафтогаз"

Большинство теплопроизводителей погасила критическую задолженность за газоснабжение, однако 16 производителей тепла остаются в зоне риска.

Об этом сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины".

"С 19 февраля 2020 года 36 из 52 предприятий-должников осуществили необходимые минимальные платежи в пользу Нафтогаза и избежали риска отключения от газоснабжения. В зоне риска остаются 16 производителей тепла, которые не выполняют ни одно из условий по расчетам, предусмотренных положением о ПСО", - говорится в сообщении.

Отмечается, что компания письменно сообщила предприятиям-должникам о необходимости проведения срочных расчетов во избежание прекращения газоснабжения с 1 марта 2020 года.

"Для избежания рисков по прекращению теплоснабжения населения Нафтогаз настаивает на необходимости срочного проведения расчетов в соответствии с требованиями положения о ПСО", - добавили в Нафтогазе.

Напоминаем:

Правительственное постановление №867 от 19 октября 2018 года предусматривает, что обязательными условиями поставки газа производителям тепла является подписание договора с Нафтогазом и выполнения хотя бы одного из следующих условий:

соблюдение уровня расчетов не ниже 90% (с учетом непрофинансированных льгот и субсидий и без учета штрафных санкций);

заключение с Нафтогазом и выполнение договора о реструктуризации задолженности за потребленный природный газ;

согласование с Нафтогазом и исполнительным органом местного совета графика погашения задолженности до 2021 года, его соблюдение и уплата текущих платежей.

Во всех остальных случаях Нафтогаз не имеет правовых оснований для поставки газа теплопроизводителям на льготных условиях.

Экономическая правда