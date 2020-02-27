Гончарук заявляет о прекращении "схематоза" с НДС

Правительство ликвидирует все теневые схемы, в частности нечестные тендеры или налоговые схемы.

Об этом написал премьер-министр Алексей Гончарук в Telegram-канале.

"Ликвидация теневого рынка НДС позволит государству экономить 1-2 млрд гривен ежемесячно. Почти ежедневно мы фиксируем случаи, когда кто-то на местах пытается обогатиться через сделки", - написал Гончарук.

Он привел пример, когда в прошлом году система мониторинга остановила регистрацию налоговых накладных на около 10 млрд гривен.

"Зарегистрировали после их рассмотрения накладных только на 3,4 млрд. Остальные 6 млрд гривен просто пытались из бюджета украсть", - отметил премьер.

По его словам, 27 февраля Государственная налоговая служба запустила обновленную систему мониторинга налоговых рисков при регистрации налоговых накладных с НДС.

"Вся "тень" на наших рынках к концу уже этого года должна уйти в историю. При этом, украинское правительство защищает честный бизнес, который работает "в белую". Если в области будут фиксировать коррупцию, кадровые решения будут приниматься мгновенно", - заявил Гончарук.

Экономическая правда