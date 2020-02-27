Зеленский подписал закон о противодействии уклонению от уплаты налогов

Президент Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об усовершенствовании администрирования налогов, устранении технических и логических несогласованностей в налоговом законодательстве".

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

Проект закона №1209-1 предусматривает внедрение ответственности за штрафы или ущерб, причиненный налогоплательщику в случае нарушения его прав.

Документ содержит также ряд норм, направленных на противодействие уклонению от налогообложения крупным бизнесом.

Так, совершенствуется электронный кабинет налогоплательщика и порядок электронного общения между налогоплательщиком и контролирующим органом.

Также вносятся изменения в ряд законодательных актов. Законом уточнен порядок направления требования об уплате недоимки по единому взносу и изменен размер санкций за нарушение требований закона "О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование".

Напоминаем:

Принятые во втором чтении и в целом законопроект №1210 с изменениями в Налоговый кодекс и сопутствующий ему законопроект №1209-1 учитывают ряд замечаний со стороны бизнеса, однако содержат много противоречивых норм, заявила в пресс-релизе Европейская бизнес-ассоциация.

Законы (законопроекты 1210 и 1209-1) вносят изменения в администрирование налогами, в частности вводят принцип виновной ответственности налогоплательщика за налоговые правонарушения, определяет требования относительно мотивированности решений контролирующих органов о наложении штрафов, закрепляет перечень налоговых нарушений контролирующих органов, в том числе несоблюдение процедуры регистрации налогоплательщика и нарушения в сфере возмещения НДС.

В части имплементации положений плана BEPS законы вводят концепцию налогообложения прибыли контролируемых иностранных компаний на уровне контролирующего лица, вводят трехуровневую структуру документации для международных групп компаний.

Законы вносят изменения относительно налога на доходы физических лиц, налога на прибыль предприятий, рентной платы и других налогов и сборов.

Закон также вводит унифицированную форму информации о ставках и льготах по все местным налогам и сборам, порядок предоставления ее органами местного самоуправления в ключевые органы.

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Экономическая правда