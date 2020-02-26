В КГГА рассказали сколько стоил столице е-билет

Внедрение электронного проездного билета стоило бюджету Киева около 504 миллионов гривень, киевская власть подчеркивает, что эта сумма меньше по сравнению с аналогичными проектами в других городах Украины.

Об этом сообщил директор Департамента информационно-коммуникационных технологий Юрий Назаров.

"Внедрение электронной билета стоило столице около 504 миллионов гривень. Поставщиков техники и услуг выбрали в рамках тендера через систему публичных электронных закупок Prozorro.

Затраты на 1 единицу транспортного средства в Киеве составляют 206 тысяч гривень. Эта сумма меньше по сравнению с аналогичными проектами в других городах Украины.

Например, во Львове при общем количестве 638 единиц на 1 единицу транспортного средства потратили 526,6 тысячи гривень.

А в Харькове, где насчитывается 451 транспортное средство, установление е-билета в одном стоило примерно 411 тысяч гривень", - сообщил Назаров.

Напоминаем:

С 1 апреля Киев переходит на е-билет для оплаты проезда во всех видах общественного транспорта.

Проездной существует в нескольких видах: транспортная карта Kyiv Smart Card, одноразовый QR-билет, карточка киевлянина, а также ученический и студенческий е-билеты.