"Укроборонпром" переплачивал за российские комплектующие в 2-3 раза — СБУ

Предприятия госконцерна "Укроборонпром" в 2015-2019 годах через иностранные "фирмы-прокладки" закупали российскую продукцию военного назначения по завышенной в 2-3 раза стоимости.

Об этом сообщает liga.net со ссылкой на материалы досудебного расследования Главного следственного управления СБУ.

Отмечается, что в рамках досудебного расследования уголовного дела следователи СБУ обратились в Шевченковский райсуд Киева с ходатайством о временном доступе к документам Шевченковской райгосадминистрации в г. Киеве.

"Как отмечается в решении суда, спецэкспортеры в интересах украинских оборонных предприятий заключали импортные контракты на поставку комплектующих с иностранными компаниями (ОАЭ, Чехия, Великобритания, Кипр и т.п.).

При этом, фактически в Украину поставлялась продукция военного назначения и двойного использования, изготовленная на санкционных предприятиях РФ (так называемая "схема обхода прямых поставок"). Стоимость таких поставок была завышенной в 2-3 раза", - говорится в сообщении.

В частности, по данным следствия, дочернее предприятие госконцерна - "Спецтехноэкспорт" - в период с февраля 2018 по июнь 2019 года перечислило по агентскому договору на счета компании Kalipsum Plus SRO (Чехия) 4,1 млн долларов.

Кроме этого, по данным СБУ, в течение 2015-2019 годов неустановленные лица организовали механизмы хищения госсредств "Укроборонпрома", использовав иностранные "фирмы-прокладки" при купле-продаже комплектующих и запчастей компаниями концерна.

"Одна из таких иностранных компаний - Slige S.R.O. (Чехия), которую зарегистрировали в июне 2009 года. Она занимается поставками медицинского оборудования и оборудования для энергетических установок", - говорится в сообщении.

Напомним:

25 февраля 2019 года издание "Bihus.info" обнародовало расследования о том, как люди из окружения Петра Порошенко курируют хищения в оборонной сфере. В расследовании, в частности, фигурировал сын заместителя секретаря СНБО Игорь Гладковський и в то время руководитель "Укрспецэкспорта" Павел Букин.

По данным журналистов, 22-летний Гладковский-младший вместе с партнерами поставлял контрабандные российские детали для военной техники. Госпредприятия покупали детали у фирм-прокладок по завышенной цене. Руководство "Укроборонпрома" знало о сделках и давало на них согласие.

Так, "Укроборонпром" закупил российские детали для самолетов АН-26, переплатив в 5 раз. Они стоили Украине 14,38 млн грн, хотя из Москвы вылетали за 2,3 млн грн. 80% аванса разделили между собой участники схемы. Как свидетельствует их переписка, 30 тыс. дол. получил Олег Гладковский, 10 тыс. дол. – Павел Букин.

30 августа президент Владимир Зеленский освободил Букина от должности гендиректора концерна. Новым главой назначил экс-министра экономического развития, председателя набсовета "Укроборонпрома" Айвараса Абромавичуса.