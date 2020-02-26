Глава правления ПриватБанка заявил, что против него открыли 6 уголовных дел

Глава правления Приватбанка Петр Крумханзл сообщил, что против него открыли 6 уголовных производств - он связывает это с "гибридной войной" бывших владельцев против банка и нового менеджмента.

Об этом он сказал изданию Financial Times.

Среди открытых против него дел одно - по факту шпионажа (Крумханзл по происхождению чех).

По его словам, экс-владельцы Приватбанка используют различные рычаги влияния и давления на менеджмент банка.

Так, в сентябре 2019 года в главном офисе Приватбанка провели обыски - правоохранители требовали получить документы о сотрудничестве банка с юридической компанией, которая представляет его интересы в Высоком суде Лондона по делу против Коломойского.

Крумханзл подчеркнул, что победа экс-владельцев в "гибридной войне" может стоить Украине отказа МВФ продолжать сотрудничество и вывода иностранными инвесторами своих средств.

Напомним:

23 декабря Печерский райсуд Киева открыл производство по иску первичной профсоюзной организации сотрудников Приватбанка в этот же банк об "обжаловании бездействия наблюдательного совета" и об обязательствах уволить главу правления Петра Крумханзла.

2 января Хозяйственный суд. Киева открыл производство по искам ряда экс-топ-менеджеров и экс-акционеров Приватбанка (Александра Дубилета, Тимура Новикова, Олега Гороховского и т.д.) о признании недействительными договоров о приобретении акций, которые были заключены во время национализации банка.