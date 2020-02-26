В "Нафтогазе" посчитали сколько РФ украла украинского газа после аннексии Крыма 

Дочерняя компания "Нафтогаз Украины" "Черноморнафтогаз" оценивает объем незаконной добычи украинского газа Россией с момента аннексии Крыма в 10,4 миллиарда кубометров.

Об этом сообщила генеральный директор "Черноморнафтогаз", Светлана Нежнова, в ходе Украинского энергетического форума в Киеве в среду, передает Интерфакс-Украина.

"За эти годы, с 2014-го по 2019-й, Российская Федерация добыла с месторождений, которые принадлежат Украине, 10,4 млрд куб. м.

Мы наблюдаем падение добычи с 2 млрд куб. м в 2014 году до 1,5 млрд куб. в 2019 году", – сказала она, отметив при этом роль международных санкций, которые препятствуют надлежащему обслуживанию буровых установок.

"Им мешают международные санкции. Они не могут обслуживать буровые, не могут пользоваться вертолетами, которые там есть для доставки вахты", – отметили она.

Напомним:

После аннексии Россией Крыма в 2014 году самопровозглашенные власти объявили собственностью Крыма континентальный шельф полуострова, а также имущество ГАО "Черноморнафтогаз" и заявил о создании предприятия "Черноморнефтегаз", которое в начале 2018 года было реорганизовано в государственное унитарное предприятие.

ГАО в 2013 году добыло 2,4 млрд куб. м газа, год спустя добыча сократилась до 2 млрд куб. м, в 2015 году – до 1,844 млрд куб. м, в 2016 году – до 1,644 млрд куб. м



НАК "Нафтогаз Украины" привлек компанию Covington&Burling LLP (Нью-Йорк, США) к защите своих интересов в рамках тяжбы по утраченным крымским шельфовым активам, и в феврале 2016 года вручил РФ официальное письменное уведомление об инвестиционном споре в рамках двустороннего соглашения о взаимной защите инвестиций между странами.



В сентябре 2017 года "Нафтогаз Украины" сообщила о подаче совместно с шестью дочерними компаниями в сформированный при Постоянной палате Третейского Суда в Гааге трибунал исковое заявление о возмещении убытков, причиненных незаконным захватом РФ активов группы в АР Крым.

В феврале 2019 года, Трибунал при Постоянной палате подтвердил вину России в утрате НАК "Нафтогаз Украины" своих активов в Крыму.



В феврале 2020 года группа "Нафтогаз" в рамках арбитражного производства в Гааге подала уточненную оценку компенсации убытков в размере примерно 8 млрд дол.

