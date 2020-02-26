Премьер о Строительной инспекции: Там все настолько прогнило, что возможно проще уволить всех

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что решение о ликвидации или реорганизации Государственной архитектурно-строительной инспекции находится на финальной стадии.

Об этом он сообщил во время пресс-брифинга.

"Сейчас эта идея (ликвидация ГАСИ - ЭП) очень активно обсуждается, потому что ГАСИ, к сожалению, и вообще строительная сфера одна из самых коррумпированных. Там коррупцию, сорри, надо "мочить" системно.

Это тот случай, когда возможно проще уволить всех, и перенабрать новых честных людей.

...Мы на финальном этапе принятия этого решения.

В том ГАСИ все настолько прогнило, они настолько замучили бизнес и граждан поборами по 5 долларов за квадратный метр, что рынок говорит "уберите их всех", - заявил премьер.

Также Гончарук отметил, что пока неизвестно, какой орган будет выполнять функции ГАСИ.

"То, что мы "схематоз" в строительстве победим - в этом нет никаких сомнений - это вопрос небольшого промежутка времени.

Будет ли это полная ликвидация ГАСИ, или ее реорганизация - мы посмотрим ", - резюмировал он.

Читайте подробнее про схемы в ГАСИ: Автор нового офиса Зеленского Иван Юнаков: Почему цена квадратного метра должна падать из-за какого-то черта?

Напомним:

Во времена президентства Виктора Януковича сформировалась система, при которой застройщики платили взятки посредникам за сопровождение объекта строительства в Государственной архитектурно-строительной инспекции.

Юнаков также заявил, что экс-глава киевского управления Государственной архитектурно-строительной инспекции Сергей Кучер создал коррупционную "схему" "5 долларов за квадратный метр".

По словам нардепа, последние пять лет внутри ГАСИ происходила борьба между двумя группами: братьев Горовых (по информации СМИ, Юрий Горовой был "смотрящим" за ГАСИ и Госгеокадастром при премьер-министре Владимире Гройсмане. – ЭП) и Алексея Кудрявцева.

В комментарии ЭП Кудрявцев опроверг приведенную Юнаковым информацию. "Никакой борьбы, ни с какими силами я не имел. Я не боролся, а внедрял порядок в строительной отрасли, так как после работы Кучера/Воробьева/Сергиенко было чем заниматься, моей работе есть реальные подтверждения", - говорится в заявлении Кудрявцева, переданном редакции ЭП.

По словам Юнакова, бывший руководитель Государственной архитектурно-строительной инспекции Алексей Кудрявцев шантажирует отрасль, имея доступ к цифровому реестру ГАСИ. Сам Кудрявцев эту информацию опровергает.

Экономическая правда