Утилизация испарений ртути на заводе "Радикал" может обойтись в 1,3 миллиарда

Стоимость утилизации ртутных веществ за рубежом, по предварительным оценкам, составляет более 1,3 млрд грн - киевский бюджет не сможет предусмотреть такую ​​сумму для санации тех территорий завода "Радикал", которые поражены ртутью.

Об этом заявил депутат Киевсовета, глава Постоянной комиссии Киевсовета по вопросам экологической политики Константин Яровой.

"Киевсовет уже неоднократно выделяла средства на проведение работ по демеркуризации (подготовка ТЭО и т.п.). Так и в этом бюджете предусмотрено 9 млн грн на финансирование проектных работ по этому объекту.

Вместе с этим сейчас муниципалитет не может выделить даже часть средств на "Радикал", ведь это частное предприятие, деятельность которого прекращено из-за кредиторскую задолженность составляет более 6 млн гривен", - отметил депутат Киевсовета.

По его словам, провести демеркуризацию в Украине невозможно, "ведь единственное предприятие, которое имело мощности, чтобы хоть частично решить ситуацию с утилизацией ртути, ООО "Микитртуть", осталось на оккупированной территории".

"Чтобы провести санацию, ядовитые вещества нужно везти за границу или развивать собственные мощности. Соответствующие предприятия есть в Англии и Франции.

Вместе с тем, стоимость утилизации ртутных веществ за рубежом составляет, по предварительным оценкам, более 1,3 млрд грн. Соответственно и столичный бюджет не сможет предсказать такую ​​сумму для санации тех территорий завода, которые поражены ртутью", - подчеркнул Яровой.

Напомним:

Ранньше сообщалось, что на территории закрытого завода "Радикал" в Киеве показатели испарения ртути превышают нормы в 4-16-раз, а летом и в 40 раз, столичные власти планируют демеркуризацию этого объекта в Днепровском районе.

24 октября Киевсовет принял решение о выделении средств в размере 4,3 млн грн на разработку проекта демеркуризации промышленной площадки ОАО "Радикал" на 2019-2020 годы.

6 декабря советник киевского городского головы Максим Бахматов сообщил, что Киев начинает работу над проектом по демеркуризации завода "Радикал".

Он напомнил, что экологическая проблема тянется с 1951 года, а завод – банкрот с 1996 года.

Завод "Радикал" был введен в эксплуатацию в 1951 году. Он был монополистом по производству некоторых видов синтетических материалов, в частности пенополиуретана, бертолетовой соли, гермобутила, химических средств защиты растений. Там производили телескопы к подводным суднам.

В июле 1996 года предприятие остановили, но с нарушением вывода мощностей из эксплуатации. Остатки химических веществ не вывезли с предприятия.

В ноябре 2010 года над ртутным цехом завода "Радикал" на ул. Красноткацкой 61 обвалилась крыша, после чего здание начали разбирать. Остатки планировали хранить под специальным укрытием.

В 2012-2013 годах с завода "Радикал" вывозили зараженную землю. Тогда с территории забрали около 93-х тонн хлорсодержащих токсичных отходов.