Кабмин определился с руководителем новосозданного Госагентства развития туризма
Кабмин определил победителем конкурса на должность главы Госагентства развития туризма Марьяну Олеськив.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский.
Как сообщается на сайте Львовского городского совета, с марта 2016 года Марьяна Олеськив работала директором львовского коммерческого неприбыльного предприятия "Центр развития туризма".
Отмечается, что в 2004 году Олеськив окончила Львовский национальный университет имени Ивана Франко (специальность - "Экономика предприятия").
В 2007-2009 годах она была руководителем отдела по работе с корпоративными клиентами (ООО "Инитиа Ивент Менеджмент", Киев).
В 2009-2010 гг. - частный предприниматель, организация мероприятий, маркетинг и политический консалтинг (Киев).
В 2011-2012 годах - руководитель отдела туризма, заместитель начальника управления кульутры и туризма в Одесском городском совете.
В 2013-2015 годах - руководитель отдела DMC в "Слупский Ивент Менеджмент" (Киев).
Напомним:
2 января 2020 года Министерство культуры, молодежи и спорта пригласило к участию в конкурсах на должности руководителей семи новосозданных профильных институтов, среди них - Госагентства развития туризма.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua