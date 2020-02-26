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Кабмин определился с руководителем новосозданного Госагентства развития туризма

Среда, 26 февраля 2020, 12:50
 
Марьяна Олеськив

Кабмин определил победителем конкурса на должность главы Госагентства развития туризма Марьяну Олеськив.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский.

Как сообщается на сайте Львовского городского совета, с марта 2016 года Марьяна Олеськив работала директором львовского коммерческого неприбыльного предприятия "Центр развития туризма".

Отмечается, что в 2004 году Олеськив окончила Львовский национальный университет имени Ивана Франко (специальность - "Экономика предприятия").

В 2007-2009 годах она была руководителем отдела по работе с корпоративными клиентами (ООО "Инитиа Ивент Менеджмент", Киев).

В 2009-2010 гг. - частный предприниматель, организация мероприятий, маркетинг и политический консалтинг (Киев).

В 2011-2012 годах - руководитель отдела туризма, заместитель начальника управления кульутры и туризма в Одесском городском совете.

В 2013-2015 годах - руководитель отдела DMC в "Слупский Ивент Менеджмент" (Киев).

Напомним:

2 января 2020 года Министерство культуры, молодежи и спорта пригласило к участию в конкурсах на должности руководителей семи новосозданных профильных институтов, среди них - Госагентства развития туризма.

Экономическая правда

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туризм Кабмин

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