Экспорт IT-услуг принес Украине почти 17 миллиардов налогов — ассоциация
По итогам 2019 года в государственный бюджет поступило 16,7 млрд гривен налогов и сборов от IT-экспорта.
Об этом сообщает IT Ukraine Association со ссылкой на платежный баланс НБУ.
Отмечается, что по сравнению с 2018 годом экспорт компьютерных услуг вырос на 30,2% и, по данным ассоциации, составил 4,17 млрд долларов.
Подчеркивается, что объем уплаченных в бюджет налогов увеличился на 28% - из направленных дл бюджета 16,7 млрд грн на ЕСВ приходится 4,1 млрдгрн.
Среди факторов роста украинского IT-экспорта в ассоциации назвали высокий спрос глобального рынка и сохранения контрактной модели при взаимодействии компаний и специалистов.
IT Ukraine Association - крупнейший пул сервисных и продуктовых IT-компаний в Украине, которые совокупно формируют 50% всей экспортной выручки отрасли в стране и объединяют 27% украинских IT-специалистов
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua