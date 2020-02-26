Экспорт IT-услуг принес Украине почти 17 миллиардов налогов — ассоциация

По итогам 2019 года в государственный бюджет поступило 16,7 млрд гривен налогов и сборов от IT-экспорта.

Об этом сообщает IT Ukraine Association со ссылкой на платежный баланс НБУ.

Отмечается, что по сравнению с 2018 годом экспорт компьютерных услуг вырос на 30,2% и, по данным ассоциации, составил 4,17 млрд долларов.

Подчеркивается, что объем уплаченных в бюджет налогов увеличился на 28% - из направленных дл бюджета 16,7 млрд грн на ЕСВ приходится 4,1 млрдгрн.

Среди факторов роста украинского IT-экспорта в ассоциации назвали высокий спрос глобального рынка и сохранения контрактной модели при взаимодействии компаний и специалистов.

IT Ukraine Association - крупнейший пул сервисных и продуктовых IT-компаний в Украине, которые совокупно формируют 50% всей экспортной выручки отрасли в стране и объединяют 27% украинских IT-специалистов