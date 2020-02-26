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Совет ЕС принял новые правила маркировки автомобильных шин

Среда, 26 февраля 2020, 10:38
 

Совет Европейского Союза 25 февраля принял положение о новых правилах маркировки автомобильных шин - в частности, речь идет о таких параметрах, как шум, сцепление с мокрым покрытием и экономичность топлива.

Об этом сообщается на сайте Европейского совета.

Кроме этого, этикетки на шинах станут более заметными и понятными для потребителей благодаря новым обязательствам по их изображению.

"Новые правила маркировки автомобильных шин позволят уменьшить потребление топлива и способствовать достижению "зеленых" целей ЕС. Новая система маркировки шин призвана снизить вредные выбросы и уровень шума на дорогах, а также повысить дорожную безопасность", - говорится в сообщении.

Отмечается, что новые правила вступят в силу после принятия Европарламентом и публикации в официальном журнале ЕС.

Экономическая правда

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ЕС авто

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