Зеленский подумывает сменить Гончарука на Тигипко
Президент Владимир Зеленский рассматривает кандидатуру бизнесмена и бывшего политика Сергея Тигипко на пост премьер-министра.
Источник: собеседники Украинской правды в Офисе президента и Кабинете министров, Kyiv Post со ссылкой на три источника в правительстве
Детали: Источники УП на прошлой неделе видели Тигипко в Офисе президента.
По данным УП, обсуждалась должность вице-премьера по вопросам экономики и промышленности.
В то же время, высокопоставленные источники УП в Кабмине отметили, что кандидатуру Тигипко обсуждают и как альтернативу действующему премьеру. Однако, на сегодняшний день, в ОПУ еще не приняли решение сменить Гончарука.
По информации Kyiv Post, переговоры с Тигипко продолжаются.
К сведению: 2002 - 2004 Тигипко возглавлял Нацбанк. В 2010-2012 гг. занимал должность вице-премьера по социальной политике в правительстве Николая Азарова.
Алексея Гончарука назначили премьер-министром 29 августа 2019 года
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