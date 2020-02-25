Молодые специалисты и студенты интересуют 11% работодателей — опрос

Компании чаще всего ищут рабочий персонал (36%), молодые специалисты и студенты интересуют 11% работодателей.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провел OLX Работа.

Отмечается, что в опросе приняли участие более 2200 респондентов, которые причастны к подбору персонала. Среди них - HR-специалисты и рекрутеры, но подавляющее большинство - почти 1600 - это владельцы бизнеса, которые занимаются формированием стратегии поиска новых сотрудников.

"Большинство опрошенных работают в компаниях со штатом до 20 человек - 62%. Остро нехватку кадров испытывают 60% опрошенных, но меньше по этому поводу беспокоятся те, кто работают в компаниях со штатом более 1000 человек, и те, у кого он меньше, 20 человек.

Несмотря на это, крупные компании находятся в постоянном поиске новых людей - это отметили 66% респондентов, а организации с более скромным штатом обновляют свои кадры реже ", - говорится в сообщении.

По результатам опроса, 15% ищут офисных работников и более 12% - инженеров на производство.

"Молодые специалисты и студенты интересуют 11% работодателей. Чаще всего ищут рабочий персонал - почти 36%, однако найти их, как оказалось, труднее всего. Владельцы связывают сложность с тем, что нужны узкоспециализированные работники - 42%, а вот рекрутеры видят проблему в низкой предлагаемой заработной плате - 43% ", - отмечают в OLX Работа.

Среди других причин назвали активную трудовую миграцию - 32%, плохую подготовку работников, безответственность и лень кандидатов.

На первом интервью роботобавци преимущественно обращают внимание на такие характеристики, как: профессиональные навыки - 52%, личностные качества - 47% и уже на третьем месте наличие опыта работы - 38%. При этом для владельцев важнее первые два критерия, и меньше интересуют знания языков и соответствие резюме вакансии.

"Только 9% работодателей интересует уровень образования кандидата. Среди весомых soft skills указывали ответственность - 80%, способность быстро учиться - 54% и пунктуальность - 38%. Только для 17% владельцев бизнеса неконфликтность является важной чертой", - свидетельствуют результаты опроса.

Работодатели готовы предложить своим работникам официальное оформление - 62%, еще 60% обещают нормированный график, более 36% предоставят оплачиваемый отпуск, а 31% - оплачиваемый больничный.

Респонденты достаточно высоко оценивают уровень заработной платы в своей компании - 41% считают рыночным, 25% - чуть выше рыночного и 18% - высоким.

Работодатели считают, что повышение заработной платы - лучший инструмент для удержания работника в должности - так ответили 70% респондентов. Из них более половины готовы поднять з / п на 10-20%.

Экономическая правда