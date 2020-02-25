В 2019 году финкомпании выдали кредитов на 70 миллиардов — Нацкомфинуслуг

В 2019 году объемы выданных кредитов финансовыми компаниями, по предварительным данным, составили почти 70 млрд грн, из которых основная часть - онлайн-кредитование.

Об этом заявил член Нацкомфинуслуг Александр Залетов, передает "Укринформ".

"Темпы роста кредитования финансовых компаний достаточно динамичными. Прогнозные показатели 2019 года показывают, что объемы выданных кредитов достигают почти 70 млрд грн, из которых львиная доля - это онлайн-кредитования.

Только кредитов онлайн заключено около 10 млн на общую сумму около 40 млрд грн", - отметил Залетов.

По его словам, такие темпы роста кредитования финансовых компаний связаны с потребительскими настроениями населения и возможностью получить деньги в течение одного дня.

Залетов добавил, что Нацкомфинуслуг в прошлом году получила 19 тысяч жалоб от населения на работу финансовых компаний.