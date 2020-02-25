Крупнейшая польская газовая компания начнет добычу во Львовской области

Польская PGNiG намерена приступить к разработке углеводородов во Львовской области в третьем квартале 2020 года.

Об этом сообщил вице-президент совета директоров компании Роберт Перковски в ходе Украинского энергетического форума, передает Интерфакс-Украина.

"В третьем квартале 2020 года мы планируем начать разработку. Самое главное от вас (от Украины – ред.) - четкие правила игры на этом рынке", – сказал он.

Напомним:

Как сообщалось, в начале декабря 2019 года польская компания PGNiG SA и украинская группа компаний "ЭРУ" подписали соглашение о разведке и добыче природного газа во Львовской области.

PGNiG – крупнейшая нефтегазовая компания Польши, занимающаяся разработкой газовых и нефтяных месторождений, добычей, хранением и транспортировкой энергоносителей, а также строительством и развитием нефтегазовой транспортной сети, экспортом и импортом газа.