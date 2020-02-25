На месте блошиного рынка на Куреневке обустроят пешеходные дорожки и освещение
На месте блошиного рынка на столичной Куреневке будут обустроены удобные пешеходные дорожки, освещение и установят новые остановочные комплексы.
Об этом заявил гендиректор КП "Киевпастранс" Дмитрий Левченко.
"Мы прилагаем немало усилий, чтобы Киев менялся к лучшему.
Блошиный рынок сегодня - это неосвещенная, запущенная территория, которая давно уже вызывает у киевлян множество нареканий: стихийная торговля, которая велась почти под колесами трамвая, постоянная грязь и мусорнуя свалка", - отметил Левченко.
"Сейчас мы уже начали расчищать территорию и готовить ее к дальнейшим работам по благоустройству. Вскоре там появятся удобные пешеходные дорожки, ограждения, зеленая зона с должным освещением и посадочные площадки для ожидания транспорта.
То есть, вместо мусорной свалки будет спокойный и чистый уголок настоящей европейской столицы", - добавил он.
По плану, работы должны быть завершены во второй половине марта. После этого территория будет передана на баланс Оболонской РГА.
Экономическая правда
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