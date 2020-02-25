Коболев сравнил баланс платежей с "Газпромом" сейчас и в 2013 году

Баланс платежей между НАК "Нафтогаз Украины" и российским "Газпромом" кардинально изменился с 2013-го года, и сейчас в пользу Украины.

Об этом во время Украинского энергетического форума сказал глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, сообщает Укринформ.

"Нашим главным фокусом было восстановление баланса с "Газпромом".

Если вы сравните баланс платежей, который имела Украина в 2013 году: тратилась на импорт газа и сколько тратила на транзит, и какой баланс сейчас существует, он кардинально изменился. Сейчас он в интересах Украины" - сказал Коболев.

По его словам, ранее баланс складывался таким образом, что Украина отдавала миллиарды долларов в пользу России.

"Это тот баланс, которым нам удалось восстановить. Мы надеемся, что он таким останется и в будущем. Для этого было подписано транзитное соглашение.

Для этого мы сделали многое, чтобы интегрировать украинскую газовую систему и европейскую", - добавил Коболев.

Напомним:

30 декабря НАК "Нафтогаз" и "Газпром" подписали новый контракт на транзит газа на пять лет и договорились об отзыве и урегулировании судебных споров.

Договоренности предусматривают подписание контракта на 5 лет с возможностью пролонгации еще на 10 лет, минимальный объем 65 млрд кубометров газа в первый год и по 40 млрд кубометров - в последующие 4 года, отзыв будущих судебных исков "Нафтогаза" и "Газпрома", согласие "Газпрома" выплатить Украине деньгами до Нового года больше 2,9 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитра



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