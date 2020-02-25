FlixBus объявил планы на 2020 год: Африка, страны Балтии и внутренние рейсы в Украине

Автобусный оператор FlixBus впервые объявил о начале рейсов в Африку (Марокко) и анонсировал в 2020 году выход на рынок стран Балтии и развитие внутренних рейсов в отдельных странах, включая Украину.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что в феврале оператор вышел на рынок Африки, запустив свои первые два автобуса с Марокко во Францию.

"Новые маршруты соединили 27 французских городов с 9 марокканскими, в том числе Марракеш, Рабат, Фес, Мекнес, Танжер и Касабланку", - говорится в сообщении.

В FlixBus добавляют, что успех на украинском рынке вызвал интерес к дальнейшему развитию в регионе, следующий шаг - выход в страны Балтии.

"В 2020 году FlixBus имеет целью соединить Эстонию, Латвию и Литву международными рейсами с западной Европой", - добавили в компании.

Кроме этого, на 2020 год компания анонсировала развитие внутренних рейсов в трех странах - Великобритании, Португалии и Украины.

Напомним, в 2019 году FlixBus вышел на украинский рынок, запустив регулярные международные рейсы, которые объединяют 10 украинских городов (Киев, Львов, Одесса, Житомир, Ровно, Винница, Умань, Хмельницкий, Тернополь и Ужгород) прямыми соединениями с 44 городами Европы .

"В 2020 году FlixBus планирует увеличивать количество международных линий из Украины, но важной целью является запуск внутренних перевозок", - говорится в сообщении.

"Мы видим огромный интерес к рейсам внутри Украины. Только по официальным данным, междугородным автобусным сообщением в Украине пользуются около 148 млн пассажиров в год и сегодня предложение по комфортным, безопасным и доступным автобусным путешествиям недостаточно.

Сеть внутренних линий в Украине в наших планах на 2020 год, и мы также работаем над открытием внутренних продаж на наших международных линиях", - заявил директор FlixBus в Украине и Польше Михал Леман.

"В 2020 году компания стремится увеличить частоту международных рейсов в Великобританию и начать первые британские внутренние автобусные линии.

После либерализации внутреннего рынка перевозок в Португалии, которая состоялась в прошлом году, FlixBus решил запустить внутреннюю сеть автобусных перевозок в этой стране, где сегодня оператор перевозок уже создал прочную международную сеть, которая соединяет Португалию из более чем 50 европейскими городами", - добавили в пресс-службе.

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Экономическая правда