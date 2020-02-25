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На Центральном вокзале установили зарядные станции для электрокаров

Вторник, 25 февраля 2020, 12:37
 

На Центральном железнодорожном вокзале Киева заработали две зарядные станции для электромобилей, с помощью которых можно одновременно заряжать четыре автомобиля.
Впоследствии такое оборудование планируется установить и на других вокзалах страны.

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

Устройства имеют 3 точки подключения для авто: ССS Combo или ССS Combo 2, Type 2 и CHAdeMo.Стоимость зарядки автомобиля 6,50 грн за 1 кВтч. Ориентировочное время полной зарядки автомобиля Tesla 100D - около 2 часов, Nissan Leaf 2019 - чуть больше часа и BMW i3 - около 40 минут.

 

Сообщается, что компания, которая устанавливала зарядные станции, была выбрана в системе ProZorro.

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Укрзализныця

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