На Центральном вокзале установили зарядные станции для электрокаров

На Центральном железнодорожном вокзале Киева заработали две зарядные станции для электромобилей, с помощью которых можно одновременно заряжать четыре автомобиля.

Впоследствии такое оборудование планируется установить и на других вокзалах страны.

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

Устройства имеют 3 точки подключения для авто: ССS Combo или ССS Combo 2, Type 2 и CHAdeMo.Стоимость зарядки автомобиля 6,50 грн за 1 кВтч. Ориентировочное время полной зарядки автомобиля Tesla 100D - около 2 часов, Nissan Leaf 2019 - чуть больше часа и BMW i3 - около 40 минут.

Сообщается, что компания, которая устанавливала зарядные станции, была выбрана в системе ProZorro.